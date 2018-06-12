Полицейские задержали в Париже взявшего в заложники людей мужчину

Полиция Парижа задержали мужчину, который до этого взял в заложники трёх человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коломб.

«Человек был арестован, а заложники находятся вне опасности. Я приветствую профессионализм и оперативность сотрудников полиции и спасательных служб», — написал он в Twitter.

Как сообщает RT, сегодня неизвестный мужчина захватил троих заложников на севере Парижа. Он требовал дать ему возможность связаться с иранским посольством.