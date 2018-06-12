ФСИН назвала самые востребованные профессии в тюрьмах

Самыми популярными профессиями в тюрьмах стали специалисты по отделочным строительным работам, а также сварщики, каменщики, бетонщики, фрезеровщики, трактористы и электромонтеры.

Как сообщает RT cо ссылкой на Федеральную служба исполнения наказаний, также востребованы такие профессии, как швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь, изготовитель художественных изделий из дерева, вальщик леса, оператор котельной, токарь.

«Перечень профессий корректируется исходя из потребностей производства исправительного учреждения, а также с учетом востребованности профессий, по которым осужденные могут работать после освобождения из исправительных учреждений», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что начальники ФСИН после коррупционных скандалов в 2017 году разбогатели на треть.