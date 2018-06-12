Украина направила в суд ООН меморандум с обвинениями против России

Украина передала в Международный суд ООН меморандум, в котором Россию обвиняют в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко.



«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — написал он в Facebook.

Глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter отметил, что меморандум «весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и 29 томов».

В январе 2017 года Министерство иностранных дел Украины подало иск в отношении России в Международный суд ООН за нарушение конвенций о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Как сообщает ТАСС, в апреле того же года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.