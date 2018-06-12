СМИ сообщили о скорой отставке премьер-министра Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ближайшие дни должен покинуть свой пост. Об этом сообщает «Первое радио» Грузии.

Уточняется, что вместе с Квирикашвили уйдут в отставку министр юстиции Тея Цулукиани, министр экономики Димитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр культуры Михаил Гиоргадзе.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет действующий министр внутренних дел и первый вице-премьер Георгий Гахария, передает «Интерфакс».

Ранее в столице Грузии возобновились акции протеста. Митингующие потребовали справедливости в расследовании дела об убийстве подростка Давида Саралидзе и отставки правительства.