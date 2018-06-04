«Рубин» подписал хорватского защитника Уремовича

Казанский «Рубин» официально подписал контакт с 21-летним хорватским защитником Филипом Уремовичем, сообщает официальный сайт казанцев. Сегодня футболист прошел медицинское обследование и подписал с «Рубином» контракт на четыре года. Филип Уремович выбрал 5 номер.

Филип Уремович родился 11 февраля 1997 года в хорватском городе Пожега.

21-летний футболист может играть на позиции как центрального защитника, так и крайнего. Филип уже выступал за юношескую сборную Хорватии U19, за хорватские клубы «Цибалья» и «Динамо Загреб». А в январе нынешнего года перешел в словенскую «Олимпию», с которой стал чемпионом страны.