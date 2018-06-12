Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с государственным праздником — Днем России.

«Успехи в социально-экономическом развитии, повышении обороноспособности, защите позиций нашей страны на международной арене создают предпосылки для уверенности и единения всех россиян. Свой достойный вклад в укрепление могущества нашего Отечества вносит Республика Татарстан, как один из опорных регионов-лидеров», — говорится в тексте поздравления.

Президент РТ отметил, что общественно-политическая стабильность, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, добросовестный труд позволяют республике добиваться выполнения масштабных задач Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

Минниханов также выразил уверенность, что Казань встретит болельщиков чемпионата мира по футболу с искренним радушием и сделает все, чтобы они возвращались вновь и вновь.

«Уважаемые татарстанцы, сердечно поздравляю вас с Днем России! Желаю вам созидательных идей и смелых свершений во благо процветания нашей многонациональной Родины — Российской Федерации. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!» — заключил президент РТ.