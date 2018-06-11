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Мэр Уфы выступил на поэтическом вечере «Наследники Салавата»

20:22, 11.06.2018
Мэр Уфы выступил на поэтическом вечере «Наследники Салавата»
Фото: ufacity.info

Накануне, глава администрации Уфы Ирек Ялалов принял участие в музыкально-поэтическом вечере «Наследники Салавата», посвященном годовщине со дня рождения Салавата Юлаева.

«Уфу сегодня по праву можно назвать поэтическим городом, в котором располагается одна из самых крупных писательских организаций Российской Федерации. На литературной карте России Уфа занимает достойное место», — приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии.

Он отметил также символизм того, что в этом году мероприятие проходит возле фонтана «Семь девушек».

В вечере также приняли участие народный поэт РБ Гульфия Юнусова-Идельбаева, заслуженный работник культуры РФ Марсель Салимов, народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев и другие.

ОбществоВластьКультура Башкортостан
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