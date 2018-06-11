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Премьер-министр Великобритании назвала условие для возвращения России в G8

20:25, 11.06.2018 1
Премьер-министр Великобритании назвала условие для возвращения России в G8
Фото: commons.wikimedia.org / Джим Маттис

Для того, что бы вернуться в формат «большой восьмерки» (G8), Россия должна изменить свою позицию по крымскому вопросу. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник перед парламентариями с отчетом о своем участии в саммите «семерки» в Канаде.

«Есть веская причина, почему Группа восьми превратилась в «семерку» — это произошло в результате незаконной аннексии Россией Крыма. И ответ, который я давала как в частном порядке, так и публично на вопрос, может ли Россия вернуться за круглый стол, заключается в том, что любые разговоры об этом не могут вестись, пока Россия не изменит своей позиции», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров «семерки» в Москве.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:36
    Не нужна России ни восьмерка, ни шестерка, есть у неё три-четыре шестерки ей и хватает...
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