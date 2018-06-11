Премьер-министр Великобритании назвала условие для возвращения России в G8

Для того, что бы вернуться в формат «большой восьмерки» (G8), Россия должна изменить свою позицию по крымскому вопросу. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник перед парламентариями с отчетом о своем участии в саммите «семерки» в Канаде.

«Есть веская причина, почему Группа восьми превратилась в «семерку» — это произошло в результате незаконной аннексии Россией Крыма. И ответ, который я давала как в частном порядке, так и публично на вопрос, может ли Россия вернуться за круглый стол, заключается в том, что любые разговоры об этом не могут вестись, пока Россия не изменит своей позиции», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров «семерки» в Москве.