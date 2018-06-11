Нижегородский центр безопасности дорожного движения установил в области 12 новых камер

Центр безопасности дорожного движения Нижегородской области сообщил об установке в регионе 12 новых комплексов фиксации нарушений. При этом всего за год планируется установить 30 комплексов.

Также специалисты центра намерены создать 30 рубежей для дальнейшей ротации комплексов, передает портал «Время Н».

На сегодня в области система фиксации нарушений состоит из 225 стационарных комплексов. Из них 20 ориентированы на нарушения правил проезда перекрестков, еще 5 — на нарушения правил проезда через железнодорожные переезды. Остальные фиксируют нарушения скоростного режима. Отмечается, что за I квартал 2018 года количество вынесенных постановлений по данным камер составило 185 тысяч, что на 10 тысяч больше чем за тот же период 2017 года.

Ранее сообщалось, что в России разработают стандарты расстановки камер на дорогах. Количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется, кроме установки видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, которые пересекают автомобильные дороги.