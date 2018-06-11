Защитник сборной Австралии Трент Сейнсбери: «В Казани чувствую себя спокойно»

Защитник сборной Австралии Трент Сейнсбери на вопрос об отношениях России и Австралии, заявил, что в Казани он ощущает себя спокойно и благодарен за прием, который оказали команде в России.

— Я чувствую себя в Казани спокойно. Нас приняли очень хорошо. Никаких жалоб у нас нет. Я очень надеюсь, что наши болельщики поддержат нас. Хочу услышать, как они поют австралийский гимн в России, и, надеюсь, своей игрой мы вызовем их улыбки, — сказал Трент Сейнсбери.

— А что скажете о будущем сопернике, сборной Франции? Они являются одними из фаворитов турнира.

— У Франции отличная команда. Она могла успешно выступить на чемпионате мира, даже если бы отправила неполный основной состав. Я знаю, что у меня будет противостояние с Антуаном Гризманном — он один из лучших в мире форвардов, очень классный игрок. Все вместе мы постараемся его закрыть, — цитирует защитника «Реальное время».

Сборная Австралии заселилась и будет проживать во время ЧМ-2018 на базе казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Тренироваться австралийцы будут на стадионе «Трудовые резервы».