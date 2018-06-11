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В Перми спасатели и чиновники проверят городские пляжи

12:11, 11.06.2018
В Перми спасатели и чиновники проверят городские пляжи
Фото: 59.mchs.gov.ru

После праздников сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и муниципальные чиновники проверят готовность городских пляжей к купальному сезону.

Проверки начнутся с утра с пляжа в Мотовилихинском районе. Оттуда эксперты направятся на городской пляж, после которого последует пляж Кировского района.

«В зоне заплыва должны быть боновые ограждения, организованы места для размещения дополнительного спасательного оборудования. Это и многое другое будет проверено комиссией», — говорится в сообщении МЧС.

На следующий день состоится приемка места отдыха у воды в Новых Лядах.

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