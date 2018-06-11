В Перми спасатели и чиновники проверят городские пляжи
После праздников сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и муниципальные чиновники проверят готовность городских пляжей к купальному сезону.
Проверки начнутся с утра с пляжа в Мотовилихинском районе. Оттуда эксперты направятся на городской пляж, после которого последует пляж Кировского района.
«В зоне заплыва должны быть боновые ограждения, организованы места для размещения дополнительного спасательного оборудования. Это и многое другое будет проверено комиссией», — говорится в сообщении МЧС.
На следующий день состоится приемка места отдыха у воды в Новых Лядах.Общество
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