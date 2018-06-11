СМИ сообщили о спецотделе в Белом доме для склеивания порванных Трампом документов

Сотрудники Белого дома вынуждены заниматься склеиванием различных официальных документов, которые президент США Дональд Трамп рвет на мелкие кусочки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии главы государства.

Отмечается, что Трамп привык рвать на клочки различного рода официальную документацию, однако по американским законам такие бумаги должны быть сданы в архив. Поэтому сотрудники Белого дома вынуждены собирать «пазлы» из порванных документов и затем склеивать их скотчем.

По словам источников издания, помощники американского лидера пытались отучить его от данной привычки, но их усилия не увенчались успехом.

Ранее бывший врач Трампа Харольд Борнстейн рассказал, что политик в ходе предвыборной кампании 2016 года сам надиктовал справку о «блестящем состоянии» своего здоровья.