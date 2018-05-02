Экс-врач президента США: Трамп сам надиктовал справку о состоянии здоровья

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года сам надиктовал справку о «блестящем состоянии» своего здоровья. Об этом в интервью CNN заявил его бывший врач Харольд Борнстейн.

«Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела»,— рассказал Борнстейн.



Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост американского президента Дональд Трамп опубликовал в сентябре 2016 года. В справке сообщалось, что Трамп «исключительно силен и вынослив» и будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США».



Борнстейн также рассказал, что личный телохранитель Трампа «ограбил» его офис и забрал документы о здоровье нынешнего президента США.



В этом году президент США Дональд Трамп временно отказался от фастфуда по совету врача. Это связано с тем, что американский лидер находится на грани ожирения.