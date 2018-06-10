Кержаков посетит фан-зону ЧМ-2018 в Казани

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков посетит фан-зоны чемпионата мира по футболу в нескольких городах России. Сначала в Москве, потом в Казани, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Самаре.

«Я надеюсь и уверен, что здесь будет царить дружественная атмосфера. Мне предстоит побывать во многих фан-зонах перед играми, также надеюсь успеть на матч открытия», — цитирует Кержакова ТАСС.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».