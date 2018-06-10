К ЧМ-2018 в Самаре установят 39 электронных табло на остановках

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Самаре городские власти разместят на остановках общественного транспорта электронные информационные табло.

На них будет отображаться актуальная информацию по времени прибытия того или иного вида общественного транспорта. На период проведения мундиаля табло также будут показывать прибытие маршрутов-шаттлов.

Всего на территории города появятся 39 таких табло. Они расположатся на гостевых и туристических маршрутах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, к ЧМ-2018 на самарских многоэтажках появились граффити с Марадоной и Львом Яшиным. Рисунки создали в рамках проекта «#ИсторииЧемпионов», посвященного самым ярким моментам чемпионата мира по футболу.

С 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.



