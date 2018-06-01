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Генпрокуратура РФ проверит Татарстан и другие регионы из-за задержки с выбором «мусорных» операторов

12:58, 01.06.2018
Генпрокуратура РФ проверит Татарстан и другие регионы из-за задержки с выбором «мусорных» операторов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Генпрокуратура РФ проведет проверки в Татарстане и еще пяти регионах страны из-за задержки с выбором «мусорных» операторов. С такой просьбой в ведомство обратился замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Отмечается, что конкурсы по выбору региональных операторов не объявлены в шести регионах. Среди них Орловская, Псковская, Самарская области, Москва, Пермский край и Татарстан.

Представитель отдела по работе с отходами Минстроя Татарстана рассказал, что в Казани задержка с выбором оператора вызвана разработкой проекта строительства мусоросжигательного завода и переходом на нулевое захоронение отходов, передает РБК.

Напомним, что правительство Татарстана в сентябре 2017 года утвердило «дорожную карту» по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ней говорится, что региональные операторы по обращению с ТКО будут выбраны к декабрю 2018 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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