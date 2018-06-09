Хамитов: Башкирия является лидером по индексу деловой активности

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что республика занимает первое место по индексу деловой активности. По его словам, в РБ зарегистрировано 140 тысяч субъектов предпринимательства.

Выступая на экономическом форуме «Зауралье-2018» руководитель Башкирии заявил, что индекс деловой активности в республике составляет 60,7 пункта.

«С этих позиций обследуется примерно 50-60 регионов Российской Федерации. Среди исследуемых регионов это первое место», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

Он отметил, что по количеству новых субъектов малого и среднего бизнеса на тысячу жителей Башкирия заняла десятое место.

Хамитов пообещал, что в ближайшие три-четыре года доля малого бизнеса в ВРП должна достигнуть 36%-37%.