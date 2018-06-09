МЧС предложило отмечать в России День гражданской обороны

МЧС предлагает установить 4 октября в России новый праздник — День гражданской обороны. Об этом говорится в проекте указа, который размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что предложение связано с празднованием 86-й годовщины со дня основания местной противовоздушной обороны (МПВО). Учреждение данного праздника позволит повысить значимость гражданской обороны в современном обществе и позволит сохранить преемственность опыта поколений, сказано в пояснении к документу.

Также уточняется, что проект указа не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. Поэтому он не вызовет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий после принятия.

