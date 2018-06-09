Власти Удмуртии пообещали профинансировать ХК «Ижсталь»

Правительство Удмуртии гарантировало Федерации хоккея России, что выделит ХК «Ижсталь» необходимое финансирование.

«ХК «Ижсталь» предоставил в ФХР гарантийное письмо от правительства УР о финансировании клуба в объеме, достаточном для участия в чемпионате ВХЛ в сезоне 2018—2019 годов», — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне из-за проблем с деньгами «Ижсталь» покинули несколько игроков. Также был сменен состав менеджмента клуба.

Власти республики заявляли, что команда сама должна искать инвесторов. Также предполагалось выставить 20% акций клуба на продажу.

Напомним, что в октябре 2017 года в Кирове арбитраж признал банкротом хоккейный клуб «Родина».