Снижение закупочных цен на молоко в последние дни остановилось — Минсельхоз РТ

Глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов заявил о снижении закупочных цен на молоко в последние дни.



В настоящее время цена по республике составляет 18,4 рубля за кг без НДС, передает пресс-служба президента РТ. При этом Ахметов попросил глав муниципальных районов обратить серьезное внимание на закупки молока у населения — чтобы они не были заниженными.

Отмечается, что в среднем по республике суточный удой на одну корову составляет порядка 16 кг. При этом у четырех районов-лидеров эта цифра составляет более 20 кг на корову (Атнинский, Кукморский, Мамадышский, Сабинский), тогда как у районов, замыкающих рейтинг, — менее 12 кг на корову (Верхний Услон, Мензелинск, Камское Устье).

«Молочная отрасль всегда была основным ежедневным ресурсом денежных средств, поэтому и внимание к ней должно быть каждодневное», — добавил Ахметов.

Ранее УФАС РТ признал виновными татарстанские заводы в искусственном занижении закупочных цен на молоко.