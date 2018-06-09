В Башкирии на ремонт дорог потратят 20 миллиардов рублей

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал. что в этом году на ремонт дорог в республике уйдет 20 млрд рублей. Он подчеркнул, что это станет самой большой суммой, вложенной в дорожное строительство в РБ.

На церемонии награждения госнаградами Хамитов подчеркнул, что дороги будут ремонтироваться как в Уфе, так и в других городах республики, а также трассы вне населенных пунктов.

«Сегодня мы уже атакуем, по-другому не скажу, Министерство транспорта Российской Федерации с тем, чтобы от Стерлитамака до Оренбурга была современная четырёхполосная трасса, а не двухполосная, как сейчас», — приводит его слова пресс-служба главы РБ.

Также работы будут вестись на трассах М-5 и М-7.