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В Башкирии на ремонт дорог потратят 20 миллиардов рублей

10:09, 09.06.2018
В Башкирии на ремонт дорог потратят 20 миллиардов рублей
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал. что в этом году на ремонт дорог в республике уйдет 20 млрд рублей. Он подчеркнул, что это станет самой большой суммой, вложенной в дорожное строительство в РБ.

На церемонии награждения госнаградами Хамитов подчеркнул, что дороги будут ремонтироваться как в Уфе, так и в других городах республики, а также трассы вне населенных пунктов.

«Сегодня мы уже атакуем, по-другому не скажу, Министерство транспорта Российской Федерации с тем, чтобы от Стерлитамака до Оренбурга была современная четырёхполосная трасса, а не двухполосная, как сейчас», — приводит его слова пресс-служба главы РБ.

Также работы будут вестись на трассах М-5 и М-7.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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