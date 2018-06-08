На Каме с перевернувшейся лодки спасли рыбака

Сотрудники ГИМС МЧС России по Татарстану сегодня спасли с перевернувшейся лодки рыбака. Инцидент произошел на реке Каме, напротив речного порта в Чистополе.



Сообщение о перевернувшейся лодке поступило от очевидцев. По их словам, мужчина из последних сил держался за борт лодки.

«Четыре километра акватории, отделявших от места происшествия, старший госинспектор ГИМС — начальник Чистопольского отделения Михаил Марфин и капитан патрульного катера Ринат Закизянов преодолели за 5 минут», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.



Спасатели надели на рыбака спасательный жилет и вытащили его из воды, а ПВХ лодку отбуксировали к берегу. Отмечается, что в этот день на Каме был сильный западный ветер и высокая волна.

На берегу пострадавшего ждала бригада скорой помощи, но от медицинской помощи житель Чистополя 1991 года рождения отказался, после чего был доставлен в отдел полиции.

В ГИМС отмечают — основная масса происшествий приходится на ПВХ лодки.

«При этом часть рыбаков и населения, выходящих на воду на таких судах, не подлежащих регистрации в ГИМС, уверены, что на них не распространяются правила плавания, предусмотренные действующими нормативными документами, но это не так», — пояснил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

