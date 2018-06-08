Пермские приставы опечатали дом быта «Изумруд»
В Перми приставы опечатали здание дома быта «Изумруд». Помещения не прошло проверку на соблюдение требований и норм пожарной безопасности.
Так, коридор и лестничные проемы не были оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системой автоматической установки пожарной сигнализации.
В «Изумруде» не было предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре на первом и втором этажах. В некоторых местах отсутствовало аварийное освещение путей эвакуации, сообщили в пресс-службе УФССП.
Ввиду того, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, суд приостановил деятельность торгового центра.
Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 64 человек. По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, эвакуацию проводили неорганизованно. После ЧП в Кемерово во всех регионах России проходят проверки в торгово-развлекательных центрах.Общество
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