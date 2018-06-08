Земфира сообщила об отмене ее концерта в Нижнем Новгороде из-за ЧМ-2018

Известная певица Земфира сообщила, что ее выступления отменили в Нижнем Новгороде и Калининграде. Причиной стало проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу», — привела артистка официальное сообщение организаторов концертов на своей странице в Instagram.

Ранее планировалось, что певица примет участие в фестивалях в Калининграде (29 июня), Казани (4 июля), Нижнем Новгороде (5 июля) и Санкт-Петербурге (12 июля).