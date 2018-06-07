Россия и Китай создадут инвестфонд на 1 миллиард долларов

Российско-китайский инвестиционный фонд (совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации) совместно с китайским партнером учредят инвестиционный фонд объемом $1 млрд.



Стороны объявят о заключении соглашения 8 июня, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. Создаваемый фонд будет инвестировать в такие секторы, как транспорт, туризм и инфраструктура.

Дмитриев не стал раскрывать название партнера, но отметил, что «это значимый большой китайский партнер». По его словам, стороны также объявят об инвестициях китайской корпорации в один из российских банков.

Помимо этого Россия и Китай 8 июня планируют создать совместный юаневый фонд объемом 5 млрд юаней (около $750 млн). Дмитриев заявил о планах России активно развивать сотрудничество с Китаем в юанях.

«Для нас это важное движение, потому что мы видим все больший интерес к расчетам в национальных валютах», — сказал он.