МЧС предупредило татарстанцев об учебных маневрах самолета-амфибии на Волге и Каме

В Татарстане на Каме и Волге 8 июня сотрудники МЧС отработают практические мероприятия по забору воды самолетом-амфибия «Бе-200ЧС». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В связи с этим жителей республики во избежание несчастных случаев на воде просят воздержаться от рыбной ловли и от прогулочных поездок на маломерных судах на следующих участках:

— с 10.00 до 13.00 на Волге, юго-западнее от населенного пункта Кирельский Камско-Устьинского района, на несудоходной части реки;



— с 11.00 до 14.00 на Каме, восточнее от населенного пункта Икское Устье Менделеевского муниципального района, за правой кромкой транзитного судового хода.