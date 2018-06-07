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МЧС предупредило татарстанцев об учебных маневрах самолета-амфибии на Волге и Каме

17:51, 07.06.2018
МЧС предупредило татарстанцев об учебных маневрах самолета-амфибии на Волге и Каме
Фото: 16.mchs.gov.ru

В Татарстане на Каме и Волге 8 июня сотрудники МЧС отработают практические мероприятия по забору воды самолетом-амфибия «Бе-200ЧС». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В связи с этим жителей республики во избежание несчастных случаев на воде просят воздержаться от рыбной ловли и от прогулочных поездок на маломерных судах на следующих участках:

— с 10.00 до 13.00 на Волге, юго-западнее от населенного пункта Кирельский Камско-Устьинского района, на несудоходной части реки;

— с 11.00 до 14.00 на Каме, восточнее от населенного пункта Икское Устье Менделеевского муниципального района, за правой кромкой транзитного судового хода.

Общество Татарстан
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