Капитан сборной Ирана: «Хотелось, чтобы организаторы подумали об игроках, как о людях»

Капитан сборной Ирана Мир Саид Маруф-Лакрани на пресс-конференции в Уфе перед 3 туром волейбольной Лиги наций отметил, что тяжело играть в таком соревновательном графике:



— В последние две недели мы не очень хорошо играли, и здесь в России мы постараемся улучшить свое турнирное положение. На следующий год хотелось бы, чтобы организаторы подумали об игроках, как о людях — сложно играть в таком напряженном графике. Тем не менее, сложность — не оправдание, все в одинаковых условиях. Здесь собрались отличные команды и мы будем стараться играть изо всех сил, — цитирует игрока корреспондент «Реального времени».

Российский тур Лиги наций — 2018 пройдет на «Уфа-Арене» с 8 по 10 июня. В нем примут участие команды России, Бразилии, Китая и Ирана.