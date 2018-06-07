Сити-менеджер Кирова согласился прогуляться пешком по городу с известным блогером
Глава администрации Кирова Илья Шульгин принял вызов травел-блогера Ильи Варламова поучаствовать в youtube-проекте «Прогулка с мэром».
Согласно правилам, компьютер случайным образом выберет два адреса в Кирове. После чего блогер вместе с чиновником отправятся по этим точкам города либо пешком, либо на велосипеде, либо на общественном транспорте. Главное условие — нельзя пользоваться автомобилем. В процессе прогулки Варламов вместе с сити-менеджером изучат инфраструктуру, поговорят с местными жителями.
После анонса проекта в социальных сетях, вызов блогера принял Илья Шульгин, отписавшись ему личным сообщением в мессенджере.
«Готов совершить такую прогулку с Вами по нашему городу Кирову. Вы были у нас в феврале. Буду рад увидеться вновь, тем более такой интересный повод», — приводит переписку чиновника Варламов.
Напомним, Илья Варламов приезжал в Киров 22 января в рамках реализации коммерческого предложения. В тот же день обсудил вопрос с сити-менеджером о сохранении объектов городской среды.
Справка
Илья Варламов — российский общественный деятель, журналист и предприниматель. Автор блога и видеоблога на сайте, который он позиционирует как свое авторское СМИ. Известен своими фоторепортажами с акций политической оппозиции в России и Украине и материалами о городской среде в российских городах.
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