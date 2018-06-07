Сити-менеджер Кирова согласился прогуляться пешком по городу с известным блогером

Глава администрации Кирова Илья Шульгин принял вызов травел-блогера Ильи Варламова поучаствовать в youtube-проекте «Прогулка с мэром».

Согласно правилам, компьютер случайным образом выберет два адреса в Кирове. После чего блогер вместе с чиновником отправятся по этим точкам города либо пешком, либо на велосипеде, либо на общественном транспорте. Главное условие — нельзя пользоваться автомобилем. В процессе прогулки Варламов вместе с сити-менеджером изучат инфраструктуру, поговорят с местными жителями.

После анонса проекта в социальных сетях, вызов блогера принял Илья Шульгин, отписавшись ему личным сообщением в мессенджере.

«Готов совершить такую прогулку с Вами по нашему городу Кирову. Вы были у нас в феврале. Буду рад увидеться вновь, тем более такой интересный повод», — приводит переписку чиновника Варламов.

Напомним, Илья Варламов приезжал в Киров 22 января в рамках реализации коммерческого предложения. В тот же день обсудил вопрос с сити-менеджером о сохранении объектов городской среды.