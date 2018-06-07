Глава МВД Ижевска назвал наиболее криминальные развлекательные объекты города

Начальник Управления МВД России по Ижевску Александр Никитин назвал наиболее криминальные развлекательные центры и клубы города. Он подчеркнул, что наиболее часто происходят кражи, драки и хулиганство.

«Больше всего таких преступлений зафиксировано в кафе «Адмирал», развлекательном центре «Мега», клубах «Пепелац» и «Десятка», кафе-баре «Олд фокс», — говорится в сообщении администрации Ижевска.

На заседании Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений при администрации города полиции Ижевска рекомендовали проверить все развлекательные учреждения столицы Удмуртии.

Представитель Следственного комитета Сергей Шепелев отметил, что граждане идут на нарушения из-за отсутствия постоянного заработка.