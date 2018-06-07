Альберт Яруллин о продлении контракта с «Ак Барсом»: «Другие варианты я не рассматривал»

Альберт Яруллин, который подписал новый контракт с «Ак Барсом» поделился мыслями о своем будущем, а так же о планах на отпуск.

— Очень рад, что удалось договориться с клубом и подписать новый контракт, — отметил Альберт официальному сайту клуба. — «Ак Барс» для меня родная команда. Играть при своих родных и близких, при своих родных болельщиках — это желание каждого хоккеиста. Поэтому другие варианты я и не рассматривал.

— В прессе была информация о том, что вы можете уехать в НХЛ.

— НХЛ — это сильная лига, и попробовать свои силы в ней интересно, думаю, для любого спортсмена. Посмотрим, как все будет в дальнейшем. Сейчас все мои мысли связаны с «Ак Барсом».

— Какие у вас планы на ближайшее время?

— Надо еще немного отдохнуть и пора начинать усиленно готовиться к сезону. Нас ждет непростой сезон, — сказал Яруллин.

Альберт Яруллин подписал с «Ак Барсом» контракт на два сезона. В сезоне 2017/2018 25-летний защитник провел 61 игру (из них 12 в плей-офф) и набрал 19 очков (4+15).





