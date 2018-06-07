Новости спорта

10:54 МСК
Новости раздела
Спорт

Топ-10 самых популярных в Казани российских футболистов возглавил Дмитрий Тарасов

10:00, 07.06.2018
Топ-10 самых популярных в Казани российских футболистов возглавил Дмитрий Тарасов
Фото: commons.wikimedia.org / Serg_Stallone

Аналитики «Яндекса» составили рейтинг самых популярных в Казани футболистов. Отмечается, что люди интересуются этими футболистами не только благодаря их спортивной карьере, но и их личной жизни.

Рейтинг их популярности в Казани практически совпадает с рейтингом по России:

  1. Дмитрий Тарасов,
  2. Андрей Аршавин,
  3. Федор Смолов,
  4. Александр Кокорин,
  5. Игорь Акинфеев,
  6. Артем Дзюба,
  7. Андрей Лунев (по России — Денис Глушаков),
  8. Александр Головин (по России — Андрей Лунев),
  9. Далер Кузяев (по России — Александр Головин),
  10. Денис Глушаков (по России — Алан Дзагоев).

Ранее «Реальное время» выяснило, кто из российских футболистов может рассчитывать на приглашение из Европы.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем