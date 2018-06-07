Топ-10 самых популярных в Казани российских футболистов возглавил Дмитрий Тарасов

Аналитики «Яндекса» составили рейтинг самых популярных в Казани футболистов. Отмечается, что люди интересуются этими футболистами не только благодаря их спортивной карьере, но и их личной жизни.

Рейтинг их популярности в Казани практически совпадает с рейтингом по России:

Дмитрий Тарасов, Андрей Аршавин, Федор Смолов, Александр Кокорин, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Андрей Лунев (по России — Денис Глушаков), Александр Головин (по России — Андрей Лунев), Далер Кузяев (по России — Александр Головин), Денис Глушаков (по России — Алан Дзагоев).

Ранее «Реальное время» выяснило, кто из российских футболистов может рассчитывать на приглашение из Европы.