Топ-10 самых популярных в Казани российских футболистов возглавил Дмитрий Тарасов
Аналитики «Яндекса» составили рейтинг самых популярных в Казани футболистов. Отмечается, что люди интересуются этими футболистами не только благодаря их спортивной карьере, но и их личной жизни.
Рейтинг их популярности в Казани практически совпадает с рейтингом по России:
- Дмитрий Тарасов,
- Андрей Аршавин,
- Федор Смолов,
- Александр Кокорин,
- Игорь Акинфеев,
- Артем Дзюба,
- Андрей Лунев (по России — Денис Глушаков),
- Александр Головин (по России — Андрей Лунев),
- Далер Кузяев (по России — Александр Головин),
- Денис Глушаков (по России — Алан Дзагоев).
Ранее «Реальное время» выяснило, кто из российских футболистов может рассчитывать на приглашение из Европы.СпортФутбол
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