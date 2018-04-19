Хамитов принес извинения за ситуацию с лекарствами для льготников

Глава Башкирии Рустэм Хамитов извинился перед жителями республики за ситуацию с лекарствами для льготников. Он пообещал, что к лету «ситуация войдет в нормальную колею».

Глава республики признал, что на сегодня в республике наблюдаются проблемы с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан. По словам Хамитова, на сегодня в республике около 800—850 необслуженных рецептов.

Глава РБ подчеркнул, что за последнее время республика направила на решение проблемы около 300 млн рублей. При этом для нормализации ситуации нужны еще около 500 млн рублей.

«Безусловно, все системы работают над тем, чтобы эту ситуацию исправить. К лету ситуация войдет в нормальную колею», — сказал Хамитов.

По мнению руководителя региона, сбои в обеспечении лекарствами произошли из-за изменений в правилах госзакупок. Также повлияло недостаточное финансирование.

Напомним, что Следком начал проверку в отношении чиновников Минздрава РБ в связи с перебоями в поставках лекарств для льготников Башкирии.