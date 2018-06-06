Мантуров не считает нужным возмещать затраты на маркировку жизненно важных лекарств

Минпромторг России не считает необходимой компенсацию затрат на внедрение маркировки производителям жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). По словам главы ведомства Дениса Мантурова, для этого действует механизм льготных займов от Фонда развития промышленности.



«Мы для этого запустили отдельную программу в Фонде развития промышленности под 1% годовых, — рассказал Мантуров. — Этот инструмент, который был внедрен недавно, сейчас уже отрабатывается на практике. Это то, что компенсирует коллегам внедрение (маркировки). На мой взгляд, это самое оптимальное (решение)», — цитирует Мантурова ТАСС.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Правительство РФ оплатить производителям лекарств стоимостью до 50 рублей оборудование для маркировки или разрешить им отказаться от нее.