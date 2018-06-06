Станислав Черчесов: «Мы совершили качественный скачок»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что его команда прибавила в игре:

— Мы ожидали, что сборная России сегодня выиграет, но и ничья — очередной шаг к первой победе на чемпионате мира. Поздравляю вас с этим результатом. Мы нацеливались на победу. Надо пересмотреть матч, но первое впечатление — счет по игре. Могли забить еще как мы, так и соперник. Считаю, что по сравнению со встречей против Австрии, совершили качественный скачок. Однако есть моменты, которые роднят сегодняшнюю игру с прошлой. Прежде всего я говорю о проблемах с выводом наших атакующих футболистов на ударную позицию. Нужно подправлять некоторые нюансы.

Напомним, сборная России в последнем перед ЧМ-2018 контрольном матче сыграла вничью со сборной Турции — 1:1.

