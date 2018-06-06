Госдума разрешила абитуриентам-инвалидам поступать по квоте в пять вузов одновременно

Госдума РФ приняла закон, предоставляющий абитуриентам с инвалидностью право подавать документы для поступления по квоте не в один, а в пять вузов.

«Законопроект направлен на восстановление для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений (до пяти соответственно)», — приводит выдержку из пояснительной записки ТАСС.

Ранее «Реальное время» разбиралось с возможностями для трудоустройства инвалидов. В том числе журналисты выяснили, готовы ли бизнесмены в Казани взять их на работу.