Мордовия вошла в топ-3 регионов по популярности романа Пушкина «Евгений Онегин»

Ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина «Яндекс» составил рейтинг регионов по популярности романа в стихах «Евгений Онегин». В тройку лидеров вошли Мордовия, Дагестан и Астраханская область.

Рейтинг составлялся на данных анализа поисковых запросов в поисковике, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Интерес выше среднего проявляют также жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и Северной Осетии — Алании. Кроме того, в этот список попали Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Костромская, Псковская, Брянская, Курганская, Архангельская, Волгоградская области, Алтайский, Ставропольский и Забайкальский края.

Интерес ниже среднего продемонстрировали в том числе Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Мурманская области.

Также поисковик составил десятку самых популярных вопросов о Пушкине, задаваемых поисковику. Чаще всего пользователи интересуются, когда великий поэт родился и когда умер. В тройку самых частых запросов также попал такой — «сколько сказок написал Пушкин». На четвертой позиции стоит вопрос о том, где поэт похоронен, а на пятом — что же он написал.

Пользователи также спрашивают сколько было детей у Пушкина, где находится усадьба Болдино и с кем поэт стрелялся.