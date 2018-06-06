Минниханов опубликовал в социальных сетях видео со стихотворениями Пушкина
Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал сегодня, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина видео со строками из стихотворений поэта.
Среди них: «Деревня», «Ты и вы», «Я помню чудное мгновение», «О сколько нам открытий чудных», «К Чаадаеву».
Напомним, ранее литературовед рассказал «Реальному времени» о парадоксах восприятия пушкинского подражания Корану.ОбществоКультура Татарстан
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