Новичок «Рубина» Филип Уремович: «Сразу понял, что Бердыев знает о тактике все»

Новичок казанского «Рубина», хорватский защитник Филип Уремович поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе новой команды. А так же оценил свои шансы на попадание в сборную Хорватии из казанского клуба.

— Это большая честь для меня, — цитирует футболиста «Чемпионат». — «Рубин» — один из ведущих клубов не только России, но и Европы. Я счастлив тут оказаться. Надеюсь, быстро акклиматизируюсь и заиграю. Взял себе пятый номер.

— Бердыев помешан на футбольной тактике. Уже успели заметить?

— Да, наслышан. И мне это интересно. Надеюсь, что смогу многому научиться и он останется мною доволен. Уже по первому общению понял: он вежлив и знает о тактике все.



— Вы выступаете за юношеские сборные Хорватии?

— Да, и рассчитываю, что буду выступать в дальнейшем. Тренеры сборных следят за чемпионатом России.



Напомним, что приобретение Филипа Уремовича стало первым трансфером казанцев в нынешнее межсезонье. Защитник уже выступал за юношескую сборную Хорватии U19, за хорватские клубы «Цибалья» и «Динамо-Загреб». А в январе нынешнего года перешел в словенскую «Олимпию», с которой стал чемпионом страны.



