«Аэрофлот» из-за дефицита летных кадров начал набор военных летчиков

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о наборе военных летчиков на переучивание на самолетах Airbus А320, Boeing 737 и Sukhoi Superjet-100. Информация появилась на сайте компании.

Представитель авиаперевозчика пояснил РБК, что в «Аэрофлоте» идет плановая работа по укомплектованию штатного расписания летных подразделений. Набор пилотов из военных ведомств для переучивания на гражданские суда — это распространенная мировая практика, отметил он.

За последние десять лет «Аэрофлот» принял более 200 пилотов из Вооруженных сил России.

Ранее «Аэрофлот» повысил зарплаты командирам корабля до 650 тыс. рублей с 2018 года. В авиакомпании надеются, что это привлечет в российскую авиакомпанию зарубежных летчиков.