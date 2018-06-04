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Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом

12:09, 04.06.2018
Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом.

По информации синоптиков, днем и вечером 5 июня на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с.

При этом с 12 до 23 часов местами возможен очень сильный ветер порывами 20—25 м/с, шквал, гроза, а также ливневый дождь и град.

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем по республике составит от +18°С до +23°С.

Общество Татарстан
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