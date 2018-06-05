Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов забил два мяча сборной легенд ФИФА

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов сыграл за сборную легенд России в товарищеском матче против команды легенд ФИФА, сообщает пресс-служба самарской команды.

Игра прошла в Калининграде в Парке футбола в формате «пять на пять».

Помимо наставника самарской команды, за российскую команду выступили вратарь Руслан Нигматуллин, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Сенников, Андрей Федьков и Александр Панов. В команду легенд ФИФА вошли экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, экс-защитник сборной Англии Уэс Браун, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, бывший полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар, бывший форвард сборной Нигерии Нванкво Кану, экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

Встреча завершилась победой легенд ФИФА — 6:4. За сборную России дублем отметился Андрей Тихонов, по голу на свой счет записали Александр Панов и Андрей Федьков. За легенд ФИФА по два гола забили Нуну Гомеш, Нико Кранчар и Кафу.

Недавно «Крылья Советов» договорились о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

