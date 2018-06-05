В Нижегородской области аварийную лестницу назвали в честь депутата

Жители Сарова (Нижегородская область) назвали аварийную лестницу возле школы №12 в честь депутата городской думы Андрея Жижина. Он обещал привести ее в порядок три года назад.

На предвыборной встрече с избирателями три года назад депутат назвал лестницу «позором» и пообещал привести ее в порядок в первую очередь, передает портал nn.ru.

Местные жители установили возле лестницы табличку, указав на ней: «Лестница имени Жижина».

Сам депутат Жижин назвал акцию «троллингом». Он пообещал, что в ситуации разберутся правоохранители. При этом народный избранник подчеркнул, что благоустройство двора дома № 17 по проспекту Музрукова, куда относится лестница, обязательно пройдет в этом году.

Жижин объяснил, что в предыдущие три года ремонт объекта не проводился, поскольку велись «планомерные работы» на соседних территориях.