Руководитель исполкома Елабуги покинул свой пост

Сегодня руководитель исполкома города Елабуга Рамиль Марданов покинул пост по собственному желанию. Отметим, этот пост он занимал с 2012 года.

«Работать он продолжает здесь, в Елабуге, никуда от нас не уходит. Думаю, поначалу новому руководителю исполкома во всем будешь помогать, поэтому не расслабляйся, мы к тебе еще обращаться будем. Плодотворно работали совместно, удачи в дальнейшем», — цитирует главу Елабужского района Татарстана Геннадия Емельянова «Татар-информ».



Исполняющим обязанности назначили Кирилла Мокшина.