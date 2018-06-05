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Руководитель исполкома Елабуги покинул свой пост

10:52, 05.06.2018

Сегодня руководитель исполкома города Елабуга Рамиль Марданов покинул пост по собственному желанию. Отметим, этот пост он занимал с 2012 года.

«Работать он продолжает здесь, в Елабуге, никуда от нас не уходит. Думаю, поначалу новому руководителю исполкома во всем будешь помогать, поэтому не расслабляйся, мы к тебе еще обращаться будем. Плодотворно работали совместно, удачи в дальнейшем», — цитирует главу Елабужского района Татарстана Геннадия Емельянова «Татар-информ».

Исполняющим обязанности назначили Кирилла Мокшина.

ОбществоВласть Татарстан
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