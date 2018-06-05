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Нижнекамца, который угрожал полицейским с крыши девятиэтажки, везут на медосвидетельствование

10:36, 05.06.2018

Житель Нижнекамска, который всполошил утром все экстренные службы, задержан.

Мужчина с крыши девятиэтажки угрожал полицейским и грозился сброситься. После чего спустился вниз и пошел за хлебом. Его задержали и везут сейчас на медосвидетельствование. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мужчина в наркотическом опьянении, сообщил «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД Максим Костромин.

Напомним, задержанный грозился прыгнуть вниз или начать стрельбу по сотрудникам полиции, если они приблизятся.

Происшествия Татарстан
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