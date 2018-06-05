Нижнекамца, который угрожал полицейским с крыши девятиэтажки, везут на медосвидетельствование
Житель Нижнекамска, который всполошил утром все экстренные службы, задержан.
Мужчина с крыши девятиэтажки угрожал полицейским и грозился сброситься. После чего спустился вниз и пошел за хлебом. Его задержали и везут сейчас на медосвидетельствование. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мужчина в наркотическом опьянении, сообщил «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД Максим Костромин.
Напомним, задержанный грозился прыгнуть вниз или начать стрельбу по сотрудникам полиции, если они приблизятся.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым