Нижнекамца, который угрожал полицейским с крыши девятиэтажки, везут на медосвидетельствование

Житель Нижнекамска, который всполошил утром все экстренные службы, задержан.

Мужчина с крыши девятиэтажки угрожал полицейским и грозился сброситься. После чего спустился вниз и пошел за хлебом. Его задержали и везут сейчас на медосвидетельствование. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мужчина в наркотическом опьянении, сообщил «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД Максим Костромин.

Напомним, задержанный грозился прыгнуть вниз или начать стрельбу по сотрудникам полиции, если они приблизятся.