В Нижнекамске неизвестный на крыше девятиэтажке угрожает полицейским

Фото: Реальное время

Все экстренные службы Нижнекамска сегодня всполошил мужчина, который забрался на крышу девятиэтажного дома на улице 30 лет Победы. Как передают «Реальному времени» очевидцы, неизвестный грозиться прыгнуть вниз или начать стрельбу по сотрудникам полиции, если они приблизятся.

В УВД Нижнекамска и МВД республики происходящее пока не комментируют. Как уверяет источник издания, личность мужчины устанавливается. Уже появилась информация, что ему 30 лет.

По предварительным данным, неизвестный на крыше находится в состоянии алкогольного опьянения. Операция по его спасению продолжается.