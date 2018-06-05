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Казанцы перевели карту города на английский язык ради гостей ЧМ-2018

12:00, 05.06.2018
Казанцы перевели карту города на английский язык ради гостей ЧМ-2018
Фото: предоставлено компанией "Яндекс"

Пользователи «Народной карты» «Яндекса» специально к чемпионату мира по футболу перевели схемы городов-участников мундиаля.

Народные картографы перевели на английский язык и сделали транслитерацию названий улиц, достопримечательностей и организаций, а также добавили новые развязки и недавно построенные здания, сообщили «Реальному времени» в компании «Яндекс».

Отмечается, что над казанской схемой работали больше 300 «народных картографов». Они внесли на карту около 20 тыс. уточнений.

Справка

«Народная карта» — сервис для редактирования «Яндекс.Карт», где любой желающий может улучшать схемы населенных пунктов.

ОбществоТехнологииIT Татарстан
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