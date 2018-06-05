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Минэкономразвития анонсировало замедление роста экономики

08:18, 05.06.2018
Минэкономразвития анонсировало замедление роста экономики
Фото: pixabay.com

Правительство РФ предложило Госдуме пересмотреть бюджет на этот год, так как он был составлен с прогнозом на рост экономики в 2,1%.

Однако в существующих сейчас условиях, в том числе апрельских санкций США, рост, скорее всего, замедлится, передают слова директора аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилла Тремасова «Ведомости».

В связи с этим может ухудшиться и прогноз, даже несмотря на дорожающую нефть.

Ранее сообщалось, что в России все последние недели продолжается неудержимый рост цен на бензин. В Минэкономразвития полагают, что он вполне может превысить инфляцию.

АналитикаЭкономикаФинансы
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