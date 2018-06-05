Росфинмониторинг будет следить за кэшем

Росфинмониторинг будет следить за снятием наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания».

При снятии наличных с иностранных карт банк должен будет уведомить организацию. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученную от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации, сообщают «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма.