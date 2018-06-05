Агропром попросил поддержки у государства из-за цен на топливо

Российские аграрии попросили поддержки у государства из-за резкого скачка цен на топливо при прежней цене на продукцию.

Ставрополье, Краснодарский край, Крым, Челябинская и Ростовская области попросили поддержать сельхозпроизводителей, которые могут пострадать из-за резкого роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

В Минсельхозе РФ заявили, что обеспокоены ситуацией, связанной с резким ростом цен на ГСМ. Проблему планируется обсудить 5 июня на совещании у Дмитрия Патрушева, сообщает «Коммерсантъ».



Ранее стало известно, что в Саратовской области прогнозируется скромный урожай из-за засухи.