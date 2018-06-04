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Apple представила новую операционную систему для iPhone и iPad

21:33, 04.06.2018
Apple представила новую операционную систему для iPhone и iPad
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Компания Apple в ходе конференции для разработчиков WWDC-2018 в Сан-Хосе представила новую операционную систему для iPhone и iPad — iOS 12. ОС будет доступна на всех устройствах Apple, начиная с iPhone 5s.

В новой ОС появится новый формат файлов USDZ, который позволит создавать 3D-модели и отправлять их через iMessage. Кроме того, в iOS 12 будет встроенная система статистики использования приложений. Пользователь сможет отслеживать и ограничивать проводимое в приложениях время.

В обновленной iOS также появится возможность создавать эмодзи с лицом пользователей. Новая функция получила название «мемодзи».

Напомним, в сентябре Apple презентует iPhone SE (2018).

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