Apple представила новую операционную систему для iPhone и iPad

Компания Apple в ходе конференции для разработчиков WWDC-2018 в Сан-Хосе представила новую операционную систему для iPhone и iPad — iOS 12. ОС будет доступна на всех устройствах Apple, начиная с iPhone 5s.



В новой ОС появится новый формат файлов USDZ, который позволит создавать 3D-модели и отправлять их через iMessage. Кроме того, в iOS 12 будет встроенная система статистики использования приложений. Пользователь сможет отслеживать и ограничивать проводимое в приложениях время.

В обновленной iOS также появится возможность создавать эмодзи с лицом пользователей. Новая функция получила название «мемодзи».

Напомним, в сентябре Apple презентует iPhone SE (2018).